#صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود قصف مناطق في مديرية #كتاف بثلاث غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 13:32

#صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود قصف مناطق في مديرية #كتاف بثلاث غارات

منذ 2 ساعة 21 September، 2019
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