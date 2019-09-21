#صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود قصف مناطق في مديرية #كتاف بثلاث غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 13:32
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال تأبين العلامة الراحل الشيخ حسين كوراني: من حقنا التصدي للطائرات المسيرة
السيد نصرالله: قرار مواجهة الطائرات المسيرة ادى الى تراجع عدد خروقاتها للأجواء اللبنانية
السيد نصرالله: من تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته وليس هناك مبعدون الى اسرائيل بل فارون والمصطلح الاول خطأ
السيد نصرالله: اجدد الدعوة لجمهور المقاومة ان بتجنبوا محاولات التمزيق بين صفوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي
السيد نصرالله: نستطيع أن نفهم أزمة القيادة في كيان العدو وهناك فقدان للثقة في القيادة السياسية لدى الصهاينة
السيد نصرالله: استهداف منشآت أرامكو من قبل اليمنيين ترك صدى عالميا وتداعيات دولية وأظهر أن النفط أغلى من الدم
السيد نصرالله: أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على ايران ليست رهانا لأنها ستدمركم
السيد نصرالله: ترامب لا يرى سوى المال والرهان عليه خاسر وترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الايراني
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: من منطلق الثقة والقوة نعلن وقف استهداف الاراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ
مهدي المشاط: ننتظر اعلان مماثلا ينهي كل اشكال الاستهداف الجوي لاراضينا اليمنية
المشاط: ان لم تستجب السعودية للمبادرة واستأنفت القصف فسيكون من حقنا الرد عليها
مصر: مظاهرات ليلية في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: واشنطن أدمنت العقوبات والإدارة الأميركية تعيد معاقبة المؤسسات نفسها بأسماء جديدة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: على الأميركيين أن يعلموا أن سياسة الحظر باتت سياسة فاشلة
محافظ البنك المركزي الإيراني: العقوبات للمرة الثانية تدل على فشل واشنطن في إيجاد سبل جديدة للضغط علينا
قائد حرس الثورة الإسلامية حسين سلامي: جاهزون لجميع السناريوهات وسنضرب بقوة كل من يحاول الاعتداء علينا
اللواء سلامي: ردنا على أي اعتداء سيكون قاطعاً ومقتدراً ولن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حرب
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي: سنتمكن من تصدير انتاجنا العسكري العالي الجودة إلى 10 أو 12 بلداً
قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: دخول الحرب قد يكون بيد العدو لكن الخروج منها لن يكون بيدهم
رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: ليس من واجبنا الدفاع عن السعودية والحفاظ على أمنها
الرئيس الأميركي: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
روسيا وإيران والصين سينفذون مناورات مشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي
الاخبارية السورية: الجهات المختصة تسقط طائرة مسيرة على سفوح جبل الشيخ بالقنيطرة مزودة بقنابل عنقودية وبمادة السيفور
فرنسا: الشرطة تعتقل 65 متظاهراً وتطلق الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء"
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
#صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود قصف مناطق في مديرية #كتاف بثلاث غارات
منذ 2 ساعة
21 September، 2019
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