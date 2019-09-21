الحرس الثوري الإيراني يؤكد انه سيسقط أي طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 13:32

الحرس الثوري الإيراني يؤكد انه سيسقط أي طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الإيراني

منذ 2 ساعة 21 September، 2019
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