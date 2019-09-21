سانا: الجهات المختصة السورية تفكك طائرة مسيرة محملة بقنابل عنقودية تمت السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2019 - 13:32

سانا: الجهات المختصة السورية تفكك طائرة مسيرة محملة بقنابل عنقودية تمت السيطرة عليها وإسقاطها في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة

منذ 2 ساعة 21 September، 2019
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