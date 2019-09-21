أعلن رئيس جامعة تبريز الإيرانية ميررضا مجيدي عن وجود 40 جامعة إيرانية ضمن المتفوقة عالمياً وفق تصنيف تايمز العالمي (timeshighereducation).

وقال مجيدي السبت إنّ تصنيف تايمز العالمي أصدر مؤخراً قائمة بأسماء الجامعات المتفوقة عالمياً في عام 2020 حيث برزت فيها 40 جامعة إيرانية.

وأشار إلى الجامعات الإيرانية التي وردت أسماؤها في التصنيف المذكور ومن ضمنها “أمیرکبیر” التكنولوجية وکاشان ومشهد الطبية وشریف التكنولوجية وطهران الطبية وجامعة الإمام الخمیني (رض) الدولية وإیران الطبية و”العلم والصناعة” الإيرانية وطهران ونوشيروان التكنولوجية في بابل وياسوج وتبريز غيرها.

وتابع: إنّه تم تصنيف الجامعات وفق مؤشرات جودة التعليم والآفاق العالمية للجامعة وعدد الأبحاث وعدد المقالات الموثقة والعوائد.

المصدر: وكالة انباء فارس