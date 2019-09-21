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September 21 2019 - 10:44

بايدن: لا حدود لنية ترامب استغلال سلطته

منذ 17 mins 21 September، 2019
جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

طالب مرشح “الحزب الديموقراطي” للانتخابات التمهيدية الأميركية جو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر نص محادثة هاتفية كشف عنها عميل في الاستخبارات الأميركية، وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته.

وقال بايدن في بيان له “إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة فإن ذلك يعني أن لا حدود لنية الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا”، وطالب “الرئيس الأميركي بالحد الأدنى بأن ينشر فورا نص المحادثة الهاتفية، حتى يتسنى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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