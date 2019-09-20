خليل الحية: مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية أن “مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا”. وتابع “يبدو أن الاحتلال لا يفهم قواعد العمل ولا يفهم التاريخ وأن المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا”.

وحذر الحية الجمعة “الاحتلال من المساس بالأسرى البواسل أو التراجع عما تم الاتفاق عليه معهم بإزالة أجهزة التشويس”، وأكد “أنهم نار تحرق كل من يقترب منها”، وشدد على أن “حماس لم تنس الأسرى وتعمل ليلاً نهاراً من أجل تحريرهم”.

ولفت الحية إلى أن “قتل الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية بدم مباشر أمام الكاميرا لن يقتل في الشعب الفلسطيني روح الحرية والعودة والمقاومة في الضفة”، وأشار الى أنه “بقتل النساء والأسرى بعدم توفير العلاج الكافي لن يكسر إرادة أهلنا ولن يزيدنا إلا إصرارا على المطالبة بحقنا”.

وأضاف الحية “نقول للمحتل، اقتل ما شئت ولن تزيدنا إلا ثورة وإصراراً وتجذرا بالمطالبة بحقنا، ومصرون على طرد الاحتلال وكنسه عن أرضنا”، وأشار إلى “ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذي يتساوق مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يحاول تصفية قضية اللاجئين وتنفيذ صفقة القرن”.

المصدر: فلسطين اليوم