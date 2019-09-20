العدو الاسرائيلي سلم جثماني شهيدين فلسطينيين

سلمت سلطات العدو الإسرائيلي الجمعة جثمان الشهيد عمر عوني عبد الكريم يونس (21 عاما)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، على معبر قرية حبلة جنوبي قلقيلية، وجثمان الشهيد نسيم أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، قرب “معسكر الجبل” المقام على أراضي بلدة أبو ديس المجاورة.

وكان الشهيد يونس قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال، في السابع والعشرين من شهر نيسان/ابريل المنصرم، بعد اصابته في العشرين من الشهر ذاته، على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، بينما استشهد أبو رومي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك منتصف شهر آب/اغسطس الماضي، بدعوى تنفيذه عملية طعن.

وسيشيع جثمان الشهيد يونس السبت بعد الصلاة عليه في مسجد سنيريا ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة القرية، فيما لم يحدد بعد موعد تشييع الشهيد ابو رومي.

المصدر: فلسطين اليوم