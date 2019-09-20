العدو الاسرائيلي يعتقل فلسطينيين في جنوب الخليل

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الجمعة عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال زيارة تضامنية لوفد لأراضي مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عددا من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اعتدوا على الوفد الفلسطيني خلال زيارته قرية اللتواني المهدة بالهدم وترحيل سكانها”.

واضافت المصادر ان “قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي اللتواني محمد ربحي ربعي (33 عاما) وكل من فؤاد العمور (35 عاما) وعلي عوض، ونقلتهم الى جهة مجهولة”.

يذكر ان قوات الاحتلال تواصل حملات الهدم في مسافر يطا والتي كان آخرها قبل اسبوع في خلة الضبع والمفقرة.

المصدر: فلسطين اليوم