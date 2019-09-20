غرفة التحكم المروري: جريح بحادث تدهور سيارة على طريق عام زغرتا شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 20 2019 - 22:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
السيد نصرالله: قرار مواجهة الطائرات المسيرة ادى الى تراجع عدد خروقاتها للأجواء اللبنانية
السيد نصرالله: من تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته وليس هناك مبعدون الى اسرائيل بل فارون والمصطلح الاول خطأ
السيد نصرالله: المقاومة تميّز بين العميل وعائلته وهي التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال
السيد نصرالله: الذين هربوا الى "اسرائيل" عليهم تسليم انفسهم للأمن اللبناني عندما يعودوا
السيد نصرالله: يجب التفصيل بنوع الأحكام والجرائم التي ارتكبها العملاء بالإضافة الى نقاش الأحكام المخففة
السيد نصرالله: اجدد الدعوة لجمهور المقاومة ان يحذروا على وسائل التواصل الاجتماعي ويتجنبوا محاولات التمزيق بين صفوفهم
السيد نصرالله: هناك أطراف تدخل على الخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتمزيق البلاد
السيد نصرالله: نستطيع أن نفهم أزمة القيادة في كيان العدو وهناك فقدان للثقة في القيادة السياسية لدى الصهاينة
السيد نصرالله: هناك انقسام عامودي في مجتمع العدو وهذا مؤشر على الوهن والضعف والخلل في بنية كيان الاحتلال
السيد نصرالله: استهداف منشآت أرامكو من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية ترك صدى عالميا وتداعيات دولية
السيد نصرالله: المواقف الدولية من هجمات أرامكو أظهرت أن النفط أغلى من الدم
السيد نصرالله: من يريد أن يتضامن مع السعودية فعليه أن يتضامن أيضاً مع الضحايا اليمنيين
السيد نصرالله: ما حصل في المنشآت النفطية السعودية هو من مؤشرات قوة وشجاعة محور المقاومة
السيد نصرالله: على السعوديين أن ييأسوا من جر أمريكا وأوروبا الى الحرب على إيران
السيد نصرالله: أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على ايران ليست رهانا لأنها ستدمركم
الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تعاملت مع 39 إصابة بجراح مختلفة منها 26 إصابة بالرصاص الحي خلال مسيرات العودة بغزة
رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الرئيس الفرنسي في الإليزيه: لبنان ملتزم بالقرار 1701 وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا ستستكمل عملها من أجل إيجاد حلّ مستدام لملف النازحين في لبنان
التنظيمات الإرهابية تستهدف بالقذائف محيط ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي لمنع المدنيين من مغادرة إدلب
وزير الخارجية الإيراني: عدد من دول المنطقة تريد على ما يبدو محاربة إيران حتى آخر أميركي
الخارجية الروسية حول التحالف الأميركي في الخليج: إجراءات واشنطن لن تجلب الاستقرار الى المنطقة
رويترز: أرامكو السعودية حجزت ما لا يقل عن 120 ألف طن من النفتا الأوروبية لنقله الى آسيا بعد تعطل إنتاجها
وكالة الأنباء الكويتية: الكويت تصدر قرارا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ في البلاد
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: من منطلق الثقة والقوة نعلن وقف استهداف الاراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ
مهدي المشاط: ننتظر انهاء اعلان مماثل بوقف كل اشكال الاستهداف الجوي لاراضينا اليمنية
المشاط: ان لم تستجب السعودية للمبادرة واستأنفت القصف فسيكون من حقنا الرد عليها
الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام: غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد
عبد السلام: استمرار حجز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية
موقع تويتر يحذف 267 حسابا من الإمارات ومصر بتهمة إدارة معلومات تستهدف ايران وقطر ودولا اخرى
موقع تويتر يعلّق حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني لضلوعه في عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: جريح بحادث تدهور سيارة على طريق عام زغرتا شمال لبنان
منذ 42 mins
20 September، 2019
التعليقات
ذات صلة
السيد نصر الله: الهجمات على أرامكو من مؤشرات قوة محور المقاومة
عشرات الاصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو شرق القدس المحتلة
“هيئة مسيرة العودة” دعت للمشاركة بفعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة “انتفاضة الاقصى والاسرى”
المشاط يعلن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}