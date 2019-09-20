مهدي المشاط: ننتظر إعلاناً مماثلاً بوقف كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 20:38

مهدي المشاط: ننتظر إعلاناً مماثلاً بوقف كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا اليمنية

منذ 8 mins 20 September، 2019
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