رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن: من منطلق الثقة والقوة نعلن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 20:38

رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن: من منطلق الثقة والقوة نعلن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ

منذ 8 mins 20 September، 2019
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