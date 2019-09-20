مذكرتا توقيف بحق عنصرين من التقدمي في حادثة قبرشمون

انتهت منذ قليل، الجلسة التي عقدها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل في حادثة قبرشمون، واستجوب خلالها ثلاثة عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق اثنين منهم، وترك الثالث بسند إقامة.

كما استجوب القاضي باسيل عنصرا من الحزب الديمقراطي اللبناني، بحضور وكيله المحامي نزار زاكي، وتركه بسند إقامة، واستدعى الى جلسة يعقدها يوم الأربعاء المقبل، اثنين من مناصري التقدمي وثلاثة من مناصري الحزب الديمقراطي، لاستجوابهم كمدعى عليهم في هذه القضية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام