نواب بعلبك الهرمل بحثوا مع مجلس الانماء والاعمار ملفي الطرقات وخطوط الصرف الصحي

عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وجرى التداول في مشاريع تهم المنطقة.

وتحدث عقب اللقاء رئيس “التكتل” النائب حسين الحاج حسن، فقال” إن حصة بعلبك الهرمل من البنك دولي والقرض الاوروبي هي 40 مليون دولار، لتأهيل الطرقات وشقها وتعبيدها، وأكدنا خلال لقائنا على ضرورة الالتزام بالمواصفات العالمية في تنفيذ المشاريع الإنمائية”.

وأضاف “كما بحث نواب “التكتل” ملفي محطات الصرف الصحي في بلدة تمنين وخطوط الصرف الصحي في قرى شرق وغرب وجنوبي بعلبك وحصتها 60 مليون دولار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام