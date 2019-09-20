اليمن: السلطة المحلية بالحديدة تدين خرق دول العدوان لاتفاق وقف اطلاق النار

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليمنية بأشد العبارات خرق دول العدوان السعودي الاميركي لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة من خلال شن سلسلة غارات إجرامية على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.

وحملت السلطة في بيان لها الجمعة “تحالف العدوان المسؤولية الكاملة في إفشال اتفاق السويد”، ودعت “المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه استمرار جرائم في الحديدة”.

وأشاد البيان “بمواقف كل أبناء القبائل اليمنية على مواقفهم المشرفة مع أبناء الدريهمي المحاصرة”، ونوه “بمواقف الجيش واللجان الشعبية في حماية الوطن وبضربات القوة الصاروخية و سلاح الطيران المسير في عمق العدو السعودي”.

المصدر: موقع انصار الله