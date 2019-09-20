وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 18:52

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق جباليا شمال قطاع غزة

منذ 32 mins 20 September، 2019
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