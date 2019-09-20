جرحى برصاص العدو الاسرائيلي بعد اعتدائه على مسيرة العودة شرق غزة

أصيب اليوم 12 مواطنا فلسطينيا بينهم 8 برصاص قوات العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة، خلال مشاركته في الجمعة الـ 75 لمسيرة العودة التي تحمل عنوان “التضامن مع لاجئي لبنان”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “آلاف المواطنين توافدوا لمخيمات العودة الخمسة على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة، قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948”.

وأوضحت المصادر ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت قبالة المخيمات مدججة بالأسلحة والجيبات العسكرية، وبدأت باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين جرى نقلهم للمشافي لتلقي العلاج”.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن “إصابة 12 مواطناً بينهم 8 إصابات بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق غزة”.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة قد دعت المواطنين للمشاركة الفاعلة في الجمعة الـ 74 لمسيرة العودة دعما للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

المصدر: فلسطين اليوم