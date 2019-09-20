مقتل خمسة جنود على الأقل في كمين في شمال غرب بوركينا فاسو

قتل خمسة جنود على الأقل في شمال غرب بوركينا فاسو في هجوم وقع ليل الخميس الجمعة بالقرب من الحدود مع مالي. بحسب ما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مصدر أمني إن “دورية عسكرية تعرضت لهجوم ليل أمس (الخميس) في كمين نصبه أفراد مسلحون في محيط (بلدة) تويني (في إقليم سورو). قتل خمسة جنود وجرح آخر”.

وذكر مصدر أمني آخر أكد وقوع الهجوم بدون أن يتحدث عن الحصيلة. أن “الرد جاء بعد ذلك من عناصر ونشرت تعزيزات للقيام بعمليات التمشيط”. في منتصف آب/أغسطس. قتل أربعة عسكريين على محور تويني-لوروني في منطقة سورو أيضا.

المصدر: وكالة الصافة الفرنسية