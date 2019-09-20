لجنة اصدقاء الاسير سكاف نظمت إعتصاما في المنية رفضا لعودة عملاء العدو الصهيوني

نظمت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف إعتصاما جماهيريا رفضا “لعودة عملاء العدو الصهيوني إلى لبنان، أمام النصب التذكاري للأسير سكاف عند مدخل مدينة المنية حضره: عميد العمل في الحزب السوري القومي الإجتماعي بطرس سعادة، وفد من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة جمال صافية، رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، وفد من الأسرى المحررين من سجون العدو، رئيسة حزب 10452 رولا المراد، رئيس التنظيم القومي الناصري درويش مراد، و فد من قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني،و ممثلو أحزاب وطنية وإسلامية ومسؤولو الفصائل الفلسطينية في الشمال.

بداية ألقى جمال سكاف شقيق الأسير سكاف كلمة مما جاء فيها: “نلتقي اليوم في مدينة المنية لنجدد تضامننا مع قضية الأسرى و لنؤكد رفضنا لعودة عملاء العدو الصهيوني إلى وطننا المقاوم الذي إرتوت أراضيه بدماء آلاف الشهداء حتى تحررت معظم أراضينا من رجس الإحتلال”.

واكد “التمسك بنهج المقاومة كخيار وحيد وصحيح لمواجهة العدو ومخططاته الإجرامية في أوطاننا، لأن العدو لا يفهم إلا بلغة البندقية”.

والقى الخير كلمة حيا فيها “الأسرى المحررين في مدينة المنية مدينة أول أسير لبناني في السجون الصهيونية البطل يحيى سكاف الذي رفع رأس الوطن عاليا ببطولاته، واعتبر أن عودة العملاء إلى وطننا غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، لأنه سقط لنا خيرة الشهداء والجرحى على يد هؤلاء العملاء المجرمين”.

وأكد أن لبنان “كان وسيبقى بلدا حاضنا للمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته، ودعا القضاء “لعدم التساهل مع هؤلاء العملاء الجزارين الذين دخلوا الى الوطن خلسة وبتسهيل مشبوه، لأن دخولهم هو إهانة لعوائل الأسرى والشهداء”.

وكانت كلمة لرئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب الذي شكر “لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف على وقفتها الدائمة مع قضية الأسرى، وخصوصا هذه الوقفة الوطنية اليوم في أقصى الشمال لإعلان الموقف الرافض بتاتا لعودة عملاء العدو الى وطننا”.

والقى عميد العمل بطرس سعادة كلمة الحزب القومي الذي “حيا الأسرى والمحررين، وإستنكر “تسهيل عودة العملاء إلى أراضينا التي نبذت العدو وعملائه في عام 2000 حيث اندحروا مهزومين أمام ضربات المقاومين في جنوبنا الغالي”.

و ألقى جميل صافية كلمة الحزب الشيوعي اللبناني الذي حيا الأسير يحيى سكاف، و استنكر “تسهيل دخول بعض العملاء إلى لبنان بينما لا نرى الدولة تتحرك لنصرة قضية يحيى سكاف وجورج عبدالله وغيرهم من المناضلين الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة الأعداء”.

و في الختام سلم رئيس التنظيم القومي الناصري درويش مراد لجمال سكاف درعا تكريميا باسم التنظيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام