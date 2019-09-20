الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2019 - 18:54

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا

منذ 53 mins 20 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة