بالصور ..الرياض تعرض مواقع “أرامكو” المستهدفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 17:04

بالصور ..الرياض تعرض مواقع “أرامكو” المستهدفة

منذ 29 mins 20 September، 2019
ارامكو
السعودية - عربي وإقليمي

بالصور ..الرياض تعرض مواقع “أرامكو” المستهدفة

المصدر: وكالات

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