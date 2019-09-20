الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تفضح ذاتها.. وسياستها تحولت الى “انهيار”

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدفاع الجوي الأميركي الصنع فشل في صد هجوم قامت به طائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة السعودية، لأن الإجراءات الأميركية في الشرق الأوسط ارتدت إلى “انهيار في جميع المجالات”.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: “يبدو أن الكثير مما تقوم به الولايات المتحدة في هذه المنطقة يشبه الانهيار العالمي أكثر مما يشبه السياسة. وذلك الانهيار لا يقتصر على مجال واحد فقط، بل يؤثر على جميع المجالات.

اضافت “نتذكر أنه منذ أكثر من عام، لم تصب الصواريخ الأميركية أهدافها، والآن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الرائعة لم تتمكن من التصدي للضربات، كل ذلك حلقات من نفس السلسلة، الولايات المتحدة تفضح ذاتها في سياق ما تقوم به وما يمكن أن تقدمه للعالم الحديث”.

هذا في وقت سابق، أعلن مساعد وزير الحرب الأميركي جوناثان هوفمان، أن الولايات المتحدة “تدرس بجدية” كيفية عمل أنظمة الدفاع الجوي السعودية على خلفية الهجمات على منشآت النفط في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، يوم أمس الأربعاء، أن جميع أنواع أنظمة الدفاع الجوي في العالم، بما في ذلك الأميركية “باتريوت”، تعمل “بنجاح متفاوت”.

المصدر: سبوتنيك