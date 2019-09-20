“أرامكو”: الهجوم على منشأة خريص استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط

كشف مسؤول تنفيذي في شركة “أرامكو” السعودية الجمعة، معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي أدى إلى خفض إنتاج المملكة بنحو النصف. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تنفيذي في الشركة السعودية، أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط. وقال المسؤول السعودي إنه “وفي الوقت الذي كان فريق من “أرامكو” يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا”. وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد هجوم السبت، الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” شرق المملكة، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

المصدر: موقع روسيا اليوم