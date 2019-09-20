قوى الأمن: توقيف أب يبيع ابنه بالجرم المشهود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“توافرت معلومات لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية حول عملية بيع أب لطفله لقاء بدل مادي.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيه ويدعى: ا.ف (مواليد عام 1989، سوري).

وبتاريخ 26/8/2019، جرى استدراجه بناء على اشارة القضاء الى أحد المنازل في بيروت بغية اجراء هذه العملية، وضبط المذكور بالجرم المشهود وهو يقوم ببيع طفله الذي يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات لقاء مبلغ مالي وقدره 8000$، كما جرى ضبط دفتر لقاحات طبية عائد للطفل الذي لم يكن في حوزته أوراقا ثبوتية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبإجراء فحص الـ “DNA” من قبل مكتب المختبرات الجنائية، جاءت النتيجة إيجابية بأن الأخير هو الوالد البيولوجي للطفل.

سلم الطفل الى احدى دور الرعاية المتخصصة بالاهتمام بالأطفال، كما أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام