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September 20 2019 - 15:12

خبراء يكشفون الموعد الأمثل للاستحمام

منذ 2 ساعة 20 September، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

صرح خبراء، أنه في حال كنت تريد أن تبقي بشرتك في حالة جيدة عليك الاستحمام ليلا.
قال المدير العام لشركة التجميل “Foreo” في بريطانيا، بوريس راسبوديك: لا تزال هناك ثمة اختلافات في الرأي بما يتعلق في الموعد الأفضل للاستحمام، لكن من حيث العناية بالبشرة فإن الاستحمام في المساء هو الخيار الأفضل، فحينها تزيل المكياج والزيوت والأوساخ التي تراكمت أثناء اليوم، وهذا أمر واضح فلماذا تريد أن تذهب إلى الفراش متسخا؟
أظهرت نتائج دراسة أجريت في بريطانيا أن 61% من المواطنين يستحمون في الصباح مما يعرض صحة بشرتهم للخطر.
ومن جهة أخرى يساعد الاستحمام في الصباح في إيقاظك ما يسهل لك التخطيط ليومك، لكن هذا لا يفيد بشرتك.
وفي حال اعتدت الاستحمام في الصباح يمكنك الاستحمام سريعا في المساء وهذا يؤثر إيجابيا على صحة البشرة.

المصدر: سبوتنيك

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