وكالة الأنباء الكويتية: قرار وزاري برفع المستوى الأمني للمرافق النفطية والموانئ التجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 13:14

وكالة الأنباء الكويتية: قرار وزاري برفع المستوى الأمني للمرافق النفطية والموانئ التجارية

منذ 30 mins 20 September، 2019
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