عبدالسلام يحذر من انهيار اتفاق السويد عقب غارات العدوان المكثفة على الحديدة

حذر رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام الجمعة، من انهيار اتفاق السويد عقب التصعيد الخطير من قبل العدوان السعودي الأمريكي بشنّ غارات مكثفة على الحديدة. وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر “غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد، وعليه فليتحمل التحالف تبعات هذا التصعيد”. وأشار إلى أن “موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن على المحك”. إلى ذلك، حذر رئيس الوفد الوطني والناطق باسم حركة “أنصار الله” من استمرار احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية والغذائية القادمة إلى اليمن قائلاً “نذكر بأن استمرار حجز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية”.

المصدر: المسيرة نت