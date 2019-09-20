رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : استمرار احتجاز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في #ميناء_الحديدة عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 13:14

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : استمرار احتجاز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في #ميناء_الحديدة عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية (المسيرة)

منذ 1 ساعة 20 September، 2019
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