الخارجية الروسية عن “التحالف” الأميركي في منطقة الخليج: تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 13:16

الخارجية الروسية عن “التحالف” الأميركي في منطقة الخليج: تصرفات واشنطن لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة

منذ 1 ساعة 20 September، 2019
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