رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: باريس وافقت على منح لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 13:16
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ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: باريس وافقت على منح لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو
منذ 2 ساعة
20 September، 2019
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