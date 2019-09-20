رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: باريس وافقت على منح لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 13:16

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: باريس وافقت على منح لبنان قرضا بقيمة 400 مليون يورو

منذ 2 ساعة 20 September، 2019
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