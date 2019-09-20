الخارجية الروسية: العمل جار لعقد لقاء بين لافروف وبومبيو في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 11:12

الخارجية الروسية: العمل جار لعقد لقاء بين لافروف وبومبيو في نيويورك

منذ 7 mins 20 September، 2019
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