الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوترات الخليج تدعم السوق

صعدت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستأنف وفدان أمريكي وصيني على مستوى النواب المفاوضات التجارية المباشرة للمرة الأولى في نحو شهرين يوم الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات رفيعة المستوى تعقد في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي لكنه أعطى إشارات متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

المصدر: رويترز