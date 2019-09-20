انجاز طبي جديد في مستشفى الرسول الاعظم”ص”ينقذ حياة …

انقذ فريق من اطباء مستشفى الرسول الاعظم”ص” حياة مريض وصل الى طوارىء المستشفى وهو بحالة حرجة ولديه اغماء بسبب جلطة دماغية خطرة داخل شريان جذع الدماغ. وبعد التشخيص السريع وتفعيل بروتوكول الجلطات الدماغية في قسم الطواريء من قبل اخصائي الاعصاب د. محمود يونس وفريقه تم تحويل الحالة الى قسم التمييل حيث اجرى د. احمد عودة المتخصص بجراحة الاعصاب وتمييل شرايين الدماغ عملية قسطرة دقيقة تم من خلالها استخراج الجلطة الدماغية وفتح الشريان المسدود ما ادى الى وصول الدم مجددا الى الدماغ واستعادة المريض وعيه خلال وقت قصير.

وتعتبر هذه العملية من العمليات الحساسة والنادرة حيث تؤدي جلطات شريان جذع الدماع غالبا الى الوفاة ولكن بفضل العناية الالهية و التشخيص الدقيق والسريع من قبل الفريق المختص في مجال شرايين الدماغ الذي تتميز به مستشفى الرسول”ص” انجزت العملية بنجاح تام مما ادى الى انقاذ حياة المريض.

المصدر: موقع المنار