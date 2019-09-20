الفلسطينيون يستعدون لمشاركة حاشدة في جمعة “مخيمات لبنان”

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة “مخيمات لبنان” ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المتواصلة منذ 30 اذار من العام الماضي. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان. وأكدت “أن تهديدات المجرم نتنياهو لن تثنينا عن مواصلة الدرب، وسنبقى على العهد مع الشهداء والجرحى والأسرى حتى النصر والتحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم