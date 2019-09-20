تتفاعل معه دون لمس… “هواوي” تطلق هواتفها الجديدة “ميت 30”

كشفت عملاقة التكنولوجيا الصينية “هواوي عن أحدث هواتفها الذكية، سلسلة “ميت 30″، التي ستكون خالية تماما من تطبيقات “غوغل” الأمريكية الشائعة، مثل متصفح “كروم” وتطبيق الفيديوهات “يوتيوب”، ما سيحد من جاذبيتها عند المستهلكين.

وأعلنت “هواوي” عن سلسلة “ميت 30″، في حدث أقيم في مدينة ميونيخ بألمانيا، والتي تتكون من هاتفي “هواوي ميت 30″ و”هواوي ميت 30 برو”.

ويضم “هواوي ميت 30” 3 كاميرات خلفية، بينما “هواوي ميت 30 برو” يحتوي على 4 كاميرات خلفية، بينما يتميز كلاهما بشاشة منحنية 90 درجة حول حوافه الطويلة، من أجل الحصول على تأثير بلا حدود.

وتحتوي الهواتف الجديدة على ميزات غير مسبوقة، منها أنها تعمل من دون لمس، وذلك بفضل تقنية “التحكم الذكي بالإيماءات”، بالإضافة إلى تقنية “الشاشة المتعددة”، التي تتيح مطابقة واجهة الهاتف مع شاشة الكمبيوتر، بحيث تصبح شاشة واحدة، من أجل إجراء عمليات نسخ الملفات بكل سهولة.

وتبدأ أسعار الهواتف الجديدة من 880 دولارا، ويتوافر في 4 ألوان، هي الأسود والفضي والأرجواني الكوني والأخضر الزمردي.

أما بالنسبة للهاتف الثالث والجديد الذي أعلنت “هواوي” عنه في مؤتمرها الصحفي في ميونيخ، فهو “هواوي ميت 30 آر إس”، وهو المستوحى تصميمه من سيارات “بورش”.

وأكدت “هواوي” في مؤتمر ميونيخ، أنه أمام الحظر الأمريكي، فإن هواتف “هواوي ميت 30” ستستخدم تطبيق “آب غاليري” كبديل، والذي يحتوي على حوالي 45 ألف تطبيق، مقارنة بمتجر “غوغل” الأمريكي، الذي يضم 2.7 مليون تطبيق، بحسب موقع “سي نت” التكنولوجي.

المصدر: سبوتنيك