اعادة فتح طريق البربارة والقوى الامنية تسهل حركة المرور(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 09:04
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موسكو تتهم واشنطن بعرقلة الجهود الرامية الى تفكيك مخيم البركان للنازحين السوريين جنوب شرق سوريا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
اعادة فتح طريق البربارة والقوى الامنية تسهل حركة المرور(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 1 ساعة
20 September، 2019
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