مخلوق هلامي نادر في أعماق المحيط.. والعلماء يكشفون سره

أثار حيوان بحري حيرة واستغراب علماء البحار، بعد اكتشافه في أعماق المحيط الهادئ في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي.

وقالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، إن العلماء المختصين باكتشاف أعماق البحار كانوا على متن سفينة الأبحاث “نوتيلوس”، حين اكتشفوا المخلوق البحري الهلامي الذي لا يملك أطرافا.

ويبدو الحيوان الغريب دون شكل ثابت كما أن جسمه يتغير بشكل كامل، حين يقترب منه شيء ما، حيث يتضخم ويتحول إلى ما يشبه “الجرس”.

وجرى الاكتشاف في عمق 750 مترا تحت الماء في وسط المحيط الهادئ.

أستراليا.. قنديل بحر عملاق غير معروف

وبعد أبحاث معمقة، توصل العلماء إلى أن الحيوان يعد من أندر قناديل البحر في العالم.

وأوضح المصدر أن قنديل البحر هذا يسمى Deepstaria، وهو اسم سفينة الأبحاث التي اكتشفته أول مرة في الستينيات، وأشار إلى أن المعلومات بشأنه قليلة جدا، حيث لم يتم رصده إلا مرات قليلة خلال نصف القرن الأخير.