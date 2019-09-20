سيناتور روسي يعلق على تصريحات بومبيو بشأن فشل أنظمة “باتريوت” في السعودية

علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن أن منظومات “باتريوت” الأمريكية المضادة للصواريخ تعمل “بنجاح متفاوت”.

وكتب السيناتور الروسي على صفحته في تويتر: “اعترف بومبيو بأن أنظمة “باتريوت” تعمل “بنجاح متفاوت”. ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل “بنجاح متفاوت” وبعد ذلك يمكن القول إنه لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة “إس-400″ الروسية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن نظام الدفاع الجوي السعودي، بما فيه منظومة “باتريوت” الأمريكية الصنع، لم يتمكن من صد الضربة الصاروخية على المنشآت النفطية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لأن كل هذه الأنظمة تعمل “بنجاح متفاوت”. وأضاف بومبيو أنه “حتى بعض أفضل الأنظمة في العالم لا تصيب الأهداف دائما”.

المصدر: وكالات