الدفاعات الجوية السورية تدمر طائرة مسيرة معادية في منطقة عقربا جنوب دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 06:40

الدفاعات الجوية السورية تدمر طائرة مسيرة معادية في منطقة عقربا جنوب دمشق

منذ 21 mins 20 September، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

دمرت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري مساء الخميس طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منطقة عقربا بريف دمشق الجنوبي.

وذكرت وكالة سانا أن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت هدفا معاديا في أجواء منطقة عقربا جنوب دمشق وتصدت له وأسقطته وتبين أنه طائرة مسيرة”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية خلال السنوات الاخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع بمناطق مختلفة في سورية والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.

المصدر: سانا

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