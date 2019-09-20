إيداع صحفي جزائري السجن بتهمة “المساس بوحدة الوطن” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2019 - 06:40

إيداع صحفي جزائري السجن بتهمة “المساس بوحدة الوطن”

منذ 2 ساعة 20 September، 2019
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الجزائر - عربي وإقليمي

أمرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع الصحفي والناشط السياسي، فضيل بومالة، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ووجهت النيابة العامة لبومالة تهمة “المساس بالوحدة الوطنية” و”عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.

وكانت قوات الأمن أوقفت بومالة، مساء أمس، في بيته بناحية باب الزوار في إطار حملة توقيفات طالت ناشطين سياسيين برزوا في الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر، منذ 22 فبراير المنصرم.

وبومالة كاتب وصحفي وأكاديمي وناشط سياسي، شارك في مسيرات الاحتجاج بشوارع العاصمة الجزائرية منذ أسابيعها الأولى.

المصدر: وكالات

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