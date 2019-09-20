قوى التغيير في السودان تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق عبر مسيرات حاشدة

دعت قوى “الحرية والتغيير” لتنظيم مسيرات حاشدة، الخميس، في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل تسليم مذكرة لوزارة العدل تطالب بمحاسبة رموز نظام البشير.

وجاء في بيان صادر عن “لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير” أن المسيرات في العاصمة والمدن الأخرى ستنطلق تحت مسمى “مواكب محاسبة ومحاكمة رموز النظام البائد”.

ودعت القوى المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والهتافات الوطنية في المسيرات الثانية من نوعها منذ أن أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت بدأت منظمات حقوقية فتح الباب أمام بلاغات فساد في مواجهة عدد من رموز النظام السابق.

من جهتها، أغلقت الشرطة السودانية شارع الجامعة بالخرطوم تزامنا مع انطلاق المظاهرة.

والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”.

المصدر: وكالات