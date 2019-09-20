إثيوبيا ترفض اقتراح مصر حول سد النهضة

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكيلي، أن بلاده بصدد إعداد اقتراح نقيض لما قدمته مصر حول مشروع سد النهضة بما أن مصر لم تغير إقتراحاتها القديمة حول السد.

وأكد بيكيلي أن المقترح المصري ينتهك مبدأ معاهدة حول استخدام مياه النيل موقعة بين الدول الثلاث، أي إثيوبيا والسودان ومصر، في وقت سابق.

وكانت مصر اقترحت أن يكون ملء سد النهضة بالمياه لمدة سبع سنوات، وتطلق إثيوبيا 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويكون إطلاق المياه حين تصل مياه سد أسوان 165 مترا فوق سطح الأرض.

وتعتزم الدول الثلاث عقد مباحثات في السودان على مستوى خبراء محترفين ابتداء من 22 سبتمبر، حيث ستناقش المجموعات المستقلة من الدول الثلاث موضوع ملء سد النهضة الكبير بالمياه وتأثيره على دول حوض النيل.

المصدر: وكالات