ليبرمان: دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة حيلة سياسية

علق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، على دعوة وجهها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلى زعيم حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، لتشكيل حكومة وحدة.

وفي تصريحات صحفية، اليوم الخميس، اعتبر ليبرمان أن “نتنياهو يمارس الحيل السياسية ليقتاد إسرائيل إلى جولة ثالثة من الانتخابات”. وأوضح أن رئيس الوزراء يتشبث بمقاليد الحكم، تفاديا لمواجهة العدالة وسعيا لتحقيق أغلبية الـ 61 مقعدا في الكنيست (البرلمان) المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر ليبرمان أن نتنياهو يحاول تخدير الحلبة السياسية من خلال دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، وبالمقابل، يحاول إقناع نواب من أحزاب أخرى بالانضمام إلى كتلته وتحالفه مع الأحزاب المتدينة.

وأعرب ليبرمان عن قناعته بأن نتنياهو، في حال فشله في تحقيق هذه المهمة، سيحمل غانتس وحزب “إسرائيل بيتنا” المسؤولية عن إفشال تشكيل حكومة الوحدة، ومن ثم سيقتاد البلاد إلى جولة انتخابات ثالثة.

المصدر: وكالات