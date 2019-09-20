رئيس حكومة جزائري سابق يطلب تسلم استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية

طلب اليوم ممثلون عن حزب “طلائع الحريات” الجزائري، الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، تسلم استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم.

وكشف قيادي من الحزب لموقع “كل شيء عن الجزائر” أن الاستمارات “لم تصل بعد إلى مقر الحزب، وبأنه بمجرد تسلمها سيتم توزيعها عبر المكاتب الولائية من أجل مباشرة حملة جمع التوقيعات، تحسبا لاجتماع اللجنة المركزية يوم 25 سبتمبر الجاري الذي يتم فيه اتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الرئاسيات”.

وبهذا، يعد بن فليس أول الأسماء الثقيلة التي تقدمت إلى السباق، بعد يوم واحد فقط من شروع “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” في عملها.

وبن فليس سياسي تقلد عدة مناصب في الحكومة الجزائرية، حيث شغل على التوالي مناصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، فمنصب رئيس الحكومة الجزائرية من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000، في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة.