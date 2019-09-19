طهران تعلن ان ظريف سيغادر الجمعة الى نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف سيغادر صباح الجمعة طهران متوجها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) اعلنت الاربعاء أن أعضاء الوفد الايراني الذين من المفترض أن يغادروا الى نيويورك للإعداد لزيارة الرئيس الشيخ حسن روحاني لم يتمكنوا بعد من المغادرة بسبب عدم حصولهم على تأشيرات دخول. وأضافت الوكالة يومها أنه بغياب تأشيرات الدخول هذه فإن زيارة روحاني وظريف “ستلغى على الارجح”.

والخميس قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي على تويتر إن “وزير الخارجية يغادر صباح الجمعة الى نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للامم المتحدة”. وتابع المتحدث ان الوزير “يغادر عادة قبل يوم أو يومين من وصول الرئيس”.

ويوحي كلام موسوي أن تأشيرات الدخول قد أعطيت على الأرجح لأعضاء الوفد الايراني. ومن المقرر ان تفتتح أعمال الجمعية العامة رسميا في الرابع والعشرين من ايلول/سبتمبر على أن تأتي كلمة ايران في اليوم التالي غداة كلمتي الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية