وزنة لموقع المنار : أي ضربة عسكرية اميركية للمنطقة ستلهب النفط والخليج

إعتبر الخبير في الشأن الأميركي كامل وزنة أن”الولايات المتحدة الاميركية مسؤولة عن الفوضى الحاصلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لأنها انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران ولأن كل اهتمامها يتركز حول بيع الأسلحة وتأمين الأرباح للشركات الاميركية التي تصنع هذه الأسلحة بحيث تفيد تقارير اميركية ان اكثر من 60 بالمئة من المبيعات تذهب الى الشرق الاوسط “.

وحذّر د. وزنة في مقابلة لموقع المنار من” أن أي ضربة عسكرية اميركية للمنطقة سوف تلهب الخليج ولن تبقي نقطة نفط لأي دولة فيه، وسوف يكون هناك تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي سيعاني من ركود وكساد لم يشهده العالم منذ 100 عام” .

وفي موضوع العقوبات على شعوب المنطقة قال د.وزنة:”إن سياسة العقوبات في أغلبها عشوائية وتستهدف الشعوب في أرزاقهم وأمنهم وسلامتهم “.

وتابع:”ان الاسلحة الاميركية حوّلت منطقتنا الى ساحات حرب ودمار واليوم يعود بعض الديموغاجيين بالنغمة القديمة لأسلحة الدمار الشامل كما فعلها سابقا مستشار الامن السابق جون بولتون واغرق العراق في حرب دامية خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى العراقيين وكلفت اميركا 3.3 ترليون دولار وقتل 6000 الف جندي واصيب اكثر من 600 الف بجروح”.

وختم د. وزنة أن :”الحل يكون بالعودة للإتفاق النووي مع ايران لأن الخطر الحقيقي هو السلاح التقليدي الذي تستعمله الولايات المتحدة في العالم وليس النووي ،والشعوب لها الحق في ان تعيش بأمن وسلام واستقرار ،وان اي شعور بفائض القوة وأي مغامرة عسكرية لن تكون نزهة وسوف تكلّف المنطقة والعالم فاتورة باهظة وكارثية”.

المصدر: موقع المنار