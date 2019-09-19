اجتماع لتكتل نواب بعلبك الهرمل مع النائب سمير الجسر غداً الجمعة

اعلن رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن في تغريدة له على موقع تويتر عن اجتماع يوم غد الجمعة الساعة 11:00 صباحاً، مع رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر ووفد من بلديات المحافظة، لمناقشة شؤون انمائية تخص المنطقة.

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمتعلقة بدرس اقتراحات القوانين الرامية الى انشاء مجلسي انماء بعلبك، الهرمل عكار والشمال، قد عقدت جلسة لها في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر.

وبعد الاجتماع صدر عن اللجنة البيان التالي: “كانت هذه الجلسة جلسة اولى لوضع منهجية عمل اللجنة وضبط موعد محدد ونقاش عام سريع في اطار الموضوع الذي من اجله انبثقت هذه اللجنة الفرعية عن اللجان المشتركة لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بانشاء مجلسي بعلبك – الهرمل وعكار والشمال واتفق اعضاء اللجنة على تحديد موعد مبدئي للجنة عند الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس.”

المصدر: موقع المنار