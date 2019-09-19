التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 21:20

التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

منذ 51 mins 19 September، 2019
أخبار موقع المنار

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