الارهابيون يعتدون على محيط ممر أبو الضهور لمنع المدنيين من الخروج من ادلب

اعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي لترهيب الأهالي ومنعهم من الخروج عبر الممر الذي افتتحته الجهات المعنية لتأمين خروجهم إلى المناطق الآمنة.

وذكرت وكالة سانا أن “التنظيمات الإرهابية زادت من ممارساتها الإرهابية لمنع المدنيين الموجودين ضمن مناطق سيطرتها من الخروج عبر الممر إلى المناطق الآمنة واستهدفت بعد ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية محيط الممر”.

ويواصل إرهابيو تنظيم جبهة النصرة لليوم السابع على التوالي منع المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة عبر ممر ابو الضهور وذلك لاتخاذهم دروعا بشرية في المناطق التي ينتشرون فيها على أرض المحافظة.

وجهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش ممر أبو الضهور بكل الاحتياجات لتأمين خروج المدنيين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة.

المصدر: وكالة سانا