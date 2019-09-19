قناة الأقصى: الأسير ثائر حمدان يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه بالإفراج عنه في السادس عشر مـن تشرين2/ نوفمبر القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2019 - 19:14

قناة الأقصى: الأسير ثائر حمدان يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه بالإفراج عنه في السادس عشر مـن تشرين2/ نوفمبر القادم

منذ 13 mins 19 September، 2019
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