التمييز العسكرية قبلت طلب نقض حكم المقدم سوزان الحاج وقررت إعادة محاكمتها

قبلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، الطعن المقدم من المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي طلب فيه إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، وإعادة محاكمته مجددا والحكم عليها وفقا لمواد الادعاء، وحددت المحكمة 30 تشرين الأول المقبل، موعدا لبدء المحاكمة في هذه القضية من جديد

وكانت المحكمة العسكرية برأت في حكم أصدرته في 31 أيار الماضي، المقدم الحاج من تهمة “التدخل بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، فيما حكمت بسجنها شهرا واحدا بجرم كتم معلومات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام